Подведены итоги регионального конкурса школьных работ на антикоррупционную тематику

Школьники снимали видеоролики под девизом «Мы за честную Россию без коррупции». Победителем конкурса признан видеофильм «Коррупция победима» команды школьников Алеховщинской средней школы Лодейнопольского района

Лауреатами стали 11 работ старшеклассников из Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов.

Они снимали документальные фильмы, проводили социологические исследования, создавали мультфильмы и сказки. Специального приза удостоена работа воспитанников и педагогов детского сада «Катюша» из Лодейного Поля. Они сняли свою версию истории «Что такое хорошо и что такое плохо».

Торжественное награждение победителей конкурса школьных работ на антикоррупционную тематику пройдет в рамках заседания областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.