Провал дня: Рианна сверкнула полными ногами в уродливых уггах-ботфортах и грудью в прозрачной простыне

Рианна обожает спорные образы, но, кажется, даже для нее это чересчур: во-первых, она решилась надеть угги-ботфорты, о которых мы рассказывали еще в январе этого года, не веря, что у них найдется какая бы то ни было аудитория.

Во-вторых, РиРи завернулась в прозрачный платок песочного цвета, напоминающий огромную простынь, под которым сверкала ее грудь — при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что это боди телесного цвета.

— подписала одно из фото в своем Instagram все прекрасно понимающая про свой стиль Рианна. А как тебе ее странный look?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram