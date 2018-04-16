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Провал дня: Рианна сверкнула полными ногами в уродливых уггах-ботфортах и грудью в прозрачной простыне
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Провал дня: Рианна сверкнула полными ногами в уродливых уггах-ботфортах и грудью в прозрачной простыне 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Рианна обожает спорные образы, но, кажется, даже для нее это чересчур: во-первых, она решилась надеть угги-ботфорты, о которых мы рассказывали еще в январе этого года, не веря, что у них найдется какая бы то ни было аудитория.
Во-вторых, РиРи завернулась в прозрачный платок песочного цвета, напоминающий огромную простынь, под которым сверкала ее грудь — при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что это боди телесного цвета.
— подписала одно из фото в своем Instagram все прекрасно понимающая про свой стиль Рианна. А как тебе ее странный look?
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Фото:Instagram
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