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Миллионеры в законе. Чем владеют богатейшие депутаты России
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Миллионеры в законе. Чем владеют богатейшие депутаты России 

Forbes.ru 1 час назад
Раз в год депутаты нижней палаты российского парламента и члены их семей в обязательном порядке сдают налоговые декларации. В этих документах депутаты указывают, сколько денег они заработали за год, а также перечисляют все, что им принадлежит.
По итогам 2017 года самым успешным в плане заработка стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев. Его совокупный доход вырос на 717% по сравнению с 2016 годом и превысил 4 млрд рублей. Вторым миллиардером Госдумы стал еще один представитель «Единой России» Николай Борцов. Forbes изучил налоговые декларации десяти богатейших законотворцев России и собрал самые впечатляющие активы депутатов. При составлении списка принимались во внимание только личные доходы парламентариев без учета их жен и детей.
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