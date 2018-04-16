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Полиция разыскивает 17‑летнего подростка, пропавшего в новой Москве
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Полиция разыскивает 17‑летнего подростка, пропавшего в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные полицейские разыскивает 17-летнего Иона Кирияка, который ушел из дома в поселке Мосрентген 12 апреля и до сих пор не вернулся, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Кирияка Иона Ивановича 11 сентября 2000 года рождения, уроженца ближнего зарубежья. Молодой человек ушел из дома в поселке Мосрентген 12 апреля 2018 года и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, (косоглазие левого глаза), волосы черные короткие. Говорит с акцентом, сутулый, имеет бельмо на одном глазу.
Был одет в куртку с капюшоном синего цвета, спортивный костюм синего цвета с зелеными полосами вдоль, кроссовки темно-синего цвета.
«Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного — 112)», — отмечается в материале.
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