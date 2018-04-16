Более 14 тысяч нижегородцев нашли работу при содействии службы занятости с начала года

Более 14 тысяч граждан нашли работу при содействии службы занятости населения Нижегородской области с начала 2018 года. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным областной службы занятости, по состоянию на начало апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составил 0,4%. В качестве безработных зарегистрированы 7,5 тысячи человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 30,8 тысячи вакансий, из них 66% — по рабочим профессиям.

При содействии службы занятости населения с начала 2018 года трудоустроены 14,1 тысяч человек.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегородской области — 0,34 человек/вакансия.

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% при численности безработных 2,8 тысячи человек. Количество вакансий, заявленных работодателями Нижнего Новгорода, достигло 14,2 тысячи единиц.