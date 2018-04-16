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Парламентарии хотят запретить всё американское
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Парламентарии хотят запретить всё американское 

Время бухгалтера 1 час назад
Депутаты Госдумы предложили законопроект, который регулирует ответ РФ на очередные санкции США. Авторы инициативы хотят ограничить или вовсе запретить ввоз сельхозпродукции, алкоголя, табака, продуктов и лекарств из США или других стран, запретить гражданам этих стран въезд в РФ и ограничить для них возможность работать в нашей стране, а также ограничить сотрудничество российских юрлиц с компаниями из Америки.
Авторы инициативы предложили в том числе запретить техоборудование и программное обеспечение из США, которое используется для госзакупок. Меры воздействия будет вводить Правительство РФ по поручению Президента.
Если законопроект примут, то новый закон заработает со дня подписания.
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