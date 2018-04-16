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ГК РФ изменится с начала лета
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ГК РФ изменится с начала лета 

Время бухгалтера 1 час назад
Принятым в 2017 г. Законом №212-ФЗ внесены изменения в первую и вторую части ГК РФ.
Новшества в первой части в основном затронут разделы о договорах уступки. В пункт 4 ст. 388 вводится новая норма, которая касается оспаривания сделок по уступке, а абз. 2 п. 2 ст. 382 утрачивает силу. Статья 386 дополнена новыми положениями должнику теперь придется сообщать новому кредитору о возражениях против уступленных требований.
Пункт 1 ст. 390 дополнен новым абзацем. Теперь в договоре уступки можно указать, что прежний кредитор не отвечает перед новым, если уступленное требования окажется недействительным из-за ранее неизвестных особенностях ситуации. Тем не менее, в документах стоит отобразить все известные обстоятельства.
Вторую часть ГК РФ изменили сильнее. В нее внесли ряд дополнений и изложили в новой редакции нормы о займах. В ст. 807 ГК РФ теперь регламентируется передача в собственность другой стороне ценных бумаг. Предусмотрена также возможность сторон отказаться исполнить договор.
Также теперь нужно будет заключать договор займа в письменном виде, если сумма превысит 10 тыс. руб.
Ст. 809 ГК РФ теперь предусматривает начисление процентов за использование займа по ключевой ставке Центробанка и необходимость зафиксировать в договоре условия об их размере. Беспроцентный займ увеличен до 100 тыс. руб., его теперь можно выдать ИП, а также введен термин «ростовщические проценты»: они превышают обычные в два раза или больше и слишком тяжелы для должника.
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