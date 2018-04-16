В Госдуме прокомментировали проработку Россией ответных мер на санкции США

«Как известно, законопроект о введении российских санкций внесён в Госдуму за подписью представителей и руководителей всех фракций, работающих в российском парламенте. Соответственно, есть консенсус всех политических сил по поводу принятия санкций. Это означает, что у законопроекта будет максимально высокая степень проходимости через парламент, мы ожидаем единогласного или близкого к этому голосования. Оно может состояться сразу как состоится ближайшее пленарное заседание, скорее всего, в мае. В этом отношения позиции МИД , правительства и Госдумы не расходится», — отметил Новиков.

По словам депутата, законопроект содержит достаточно большое количество мер, но «ко второму чтению могут быть внесены изменения, уточнены какие-то положения, а возможно и увеличен список санкций».

16 апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не будет затягивать принятие законопроекта о мерах в ответ на санкции США. По его словам, в ведомстве видят «потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично».