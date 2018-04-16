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В Госдуме прокомментировали проработку Россией ответных мер на санкции США
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В Госдуме прокомментировали проработку Россией ответных мер на санкции США 

RT на русском 1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал в беседе с RT о том, что голосование по законопроекту о мерах России в ответ на санкции США может состояться уже в мае.
«Как известно, законопроект о введении российских санкций внесён в Госдуму за подписью представителей и руководителей всех фракций, работающих в российском парламенте. Соответственно, есть консенсус всех политических сил по поводу принятия санкций. Это означает, что у законопроекта будет максимально высокая степень проходимости через парламент, мы ожидаем единогласного или близкого к этому голосования. Оно может состояться сразу как состоится ближайшее пленарное заседание, скорее всего, в мае. В этом отношения позиции МИД, правительства и Госдумы не расходится», — отметил Новиков.
По словам депутата, законопроект содержит достаточно большое количество мер, но «ко второму чтению могут быть внесены изменения, уточнены какие-то положения, а возможно и увеличен список санкций».
16 апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не будет затягивать принятие законопроекта о мерах в ответ на санкции США. По его словам, в ведомстве видят «потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, предусматривающий ответные меры на антироссийскую политику Вашингтона и союзников США. В частности, Москва оставляет за собой право на санкции в разных отраслях промышленности. Среди возможных мер — ограничение сотрудничества в авиа— и двигателестроении и введение эмбарго на алкоголь и табачную продукцию.
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