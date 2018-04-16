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Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответных мерах на санкции США 15 мая
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Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответных мерах на санкции США 15 мая 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
Депутаты нижней палаты парламента планируют рассмотреть законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США в первом чтении на пленарном заседании 15 мая 2018 г. Об этом по итогам дополнительного заседания совета Госдумы сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы сегодня уже законопроект отправляем президенту РФ, правительству РФ, в Совет Федерации, в Общественную палату, в комитеты Госдумы, в Счетную палату. Постараемся работу сделать качественно, чтобы вынести законопроект для рассмотрения его концепции в первом чтении на 15 мая», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что В. Володин и лидеры парламентских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных действиях РФ на санкции США. Документ предполагает введение запрета или ограничения на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из США и стран, поддерживающих американские санкции.
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