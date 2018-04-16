Клычков запретил выдавать разрешения на строительство

В ходе заседания правительства региона 16 апреля чиновники обсудили способы избавления от очередей в детские сады. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков призвал коллег не создавать проблем самим себе и жестче подходить к комплексной застройке территорий.

В Орловской области всего 194 организации дошкольного образования, в них воспитываются 33505 детей, доложил исполняющий обязанности руководителя департамента образования Владимир Агибалов. В 2017 году новые объекты не вводилось, но произведена работа по уплотнению действующих учреждений, что позволило сократить текущую очередь на 511 человек, и теперь она оперативно «снимается».

Андрей Клычков в ходе обсуждения дал поручение первому заместителю председателя правительства Орловской области Николаю Злобину

— Когда идет комплексная застройка территории, никаких разрешений на строительство, если нет возможности построить детский сад, чтобы мы потом сами себе не создавали сложности, — сказал Андрей Клычков.