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Клычков запретил выдавать разрешения на строительство
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Клычков запретил выдавать разрешения на строительство 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе заседания правительства региона 16 апреля чиновники обсудили способы избавления от очередей в детские сады. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков призвал коллег не создавать проблем самим себе и жестче подходить к комплексной застройке территорий.
В Орловской области всего 194 организации дошкольного образования, в них воспитываются 33505 детей, доложил исполняющий обязанности руководителя департамента образования Владимир Агибалов. В 2017 году новые объекты не вводилось, но произведена работа по уплотнению действующих учреждений, что позволило сократить текущую очередь на 511 человек, и теперь она оперативно «снимается».
Андрей Клычков в ходе обсуждения дал поручение первому заместителю председателя правительства Орловской области Николаю Злобину.
— Когда идет комплексная застройка территории, никаких разрешений на строительство, если нет возможности построить детский сад, чтобы мы потом сами себе не создавали сложности, — сказал Андрей Клычков.
Отметим, аналогичные заявления делали ранее два губернатора Вадим Потомский и Александр Козлов. Тем не менее, в микрорайонах под Орлом проблема остается особо острой.
Сообщение Клычков запретил выдавать разрешения на строительство появились сначала на РИА 57.
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