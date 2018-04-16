Фирму в Одинцове оштрафовали на 200 тыс. рублей за неухоженные земли

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало компанию в Одинцовском районе Подмосковья на 200 тысяч рублей за неухоженные земли сельскохозяйственного назначения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением ООО «УК „Михайловский“ привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инспекторы провели проверку, получив материалы в отношении предполагаемого нарушителя, от администрации Одинцовского района.

В результате проверки сотрудники надзорного ведомства выявили, что участок зарос сорной, древесно-кустарниковой растительностью и не используется в сельскохозяйственных целях, не обрабатывается почва, не производится сенокошение и выпас скота, не осуществляется раскорчевка списанных многолетних насаждений. Также собственник земли не предоставил паспорт плодородия.