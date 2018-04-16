Ещё
Фирму в Одинцове оштрафовали на 200 тыс. рублей за неухоженные земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фирму в Одинцове оштрафовали на 200 тыс. рублей за неухоженные земли 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало компанию в Одинцовском районе Подмосковья на 200 тысяч рублей за неухоженные земли сельскохозяйственного назначения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Управлением ООО «УК „Михайловский“ привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Инспекторы провели проверку, получив материалы в отношении предполагаемого нарушителя, от администрации Одинцовского района.
В результате проверки сотрудники надзорного ведомства выявили, что участок зарос сорной, древесно-кустарниковой растительностью и не используется в сельскохозяйственных целях, не обрабатывается почва, не производится сенокошение и выпас скота, не осуществляется раскорчевка списанных многолетних насаждений. Также собственник земли не предоставил паспорт плодородия.
РИАМО: последние новости
В Госдуму внесли законопроект об ответе на антироссийскую политику США Воробьев и Собянин подписали соглашение о повышении качества питьевой воды Дзержинский и Лыткарино начнут получать качественную воду «Мосводоканала» до 2020 г
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии322
Федеральный канал опозорился с Сирией86
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз106
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда154
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение