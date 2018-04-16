Очередная встреча участкового Бутырского района с жителями пройдет 17 апреля

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Бутырскому району проведет очередную встречу с жителями. Мероприятие состоится во вторник, 17 апреля.

— Специалист отчитается о проделанной работе и расскажет об оперативной обстановке в районе. Жителям также объяснят, как не стать жертвой мошенников и как уберечь свое имущество от незаконных посягательств. По завершении выступления присутствующие смогут задать свои вопросы, — сообщили в УВД по СВАО.

Начало в 19.00 по адресу ул. Руставели, д. 13/12. (то)