МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать. Ситуация сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", — сказал он.

По словам Рябкова, сейчас в МИД не могут сказать точно, какие именно ответные меры и когда примут. Однако, по словам дипломата, необходимо действовать оперативно.

Госдуме готовят ответ на американские санкции. 16 апреля в нижней палате парламента рассмотрят законопроект, который даст правительству полномочия по введению экономческих и политических мер на антироссийскую политику США . Законопроект, в частности, запрещает ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.