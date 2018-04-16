Ещё
МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Россия не будет затягивать с ответом на санкции США 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом заявил замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать. Ситуация сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", — сказал он.
По словам Рябкова, сейчас в МИД не могут сказать точно, какие именно ответные меры и когда примут. Однако, по словам дипломата, необходимо действовать оперативно.
В Госдуме готовят ответ на американские санкции. 16 апреля в нижней палате парламента рассмотрят законопроект, который даст правительству полномочия по введению экономческих и политических мер на антироссийскую политику США. Законопроект, в частности, запрещает ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков рассказал RT, что голосование по законопроекту может состояться уже в мае. Он отметил, что проект закона обсудят на ближайшем пленарном заседании. Ко второму чтению в документ могут внести изменения и расширить список мер.
Москва24: последние новости
Лавров рассказал об используемом при отравлении Скрипалей веществе Пора ответить на это хамское поведение со стороны США – Володин Эксперт прокомментировал новые возможные антироссийские санкции
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии322
Федеральный канал опозорился с Сирией86
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз106
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда154
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение