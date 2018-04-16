Водолазы ищут в Шиловском районе утонувшего охотника

Вечером 14 апреля на пульт единой службы спасения Шиловского района поступил сигнал о несчастном случае на открытии охоты, сообщает издательство «Пресса».

По предварительным данным, два рязанца на машине-амфибии «Арго» без спасательных жилетов переплывали реку Оку около деревни Дубровка. Плавсредство неожиданно затонуло, и люди оказались в холодной воде. Один из них сумел доплыть до берега и сообщил о трагедии. Другой мужчина, 1963 года рождения, утонул.

Машину обнаружили через два километра ниже по течению реки, а тело мужчины ищут водолазы Шиловской спасательной станции.