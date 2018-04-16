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Сухие деревья спилили на улице Заречной в Балашихе по жалобам жителей
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Сухие деревья спилили на улице Заречной в Балашихе по жалобам жителей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила начальник отдела природопользования управления экологии и природопользования администрации Балашихи Мария Кудрявкина.
Сегодня мы проводим работы по опиловке деревьев на улице Заречная на территории пешеходной зоны по многочисленным жалобам жителей. Еще зимой здесь повалило очень много деревьев, и сейчас мы расчищаем велодорожку
— Мария Кудрявкина.
Она добавила, что завершить опиловку деревьев на улице Заречной планируется в течение трех дней. В работах задействована бригада из четырех человек, автовышка, погрузчик и трактор.
По словам Марии Кудрявкиной, опиловка деревьев в Балашихе проходит по жалобам жителей. Ежедневно сотрудники муниципального учреждения
«Благоустройство-Балашиха»
спиливают около 20 сухих деревьев. После завершения работ на улице Заречной, сухостои уберут на улице Орджоникидзе.
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