Сухие деревья спилили на улице Заречной в Балашихе по жалобам жителей

Об этом сообщила начальник отдела природопользования управления экологии и природопользования администрации Балашихи Мария Кудрявкина.

Сегодня мы проводим работы по опиловке деревьев на улице Заречная на территории пешеходной зоны по многочисленным жалобам жителей. Еще зимой здесь повалило очень много деревьев, и сейчас мы расчищаем велодорожку

— Мария Кудрявкина.

Она добавила, что завершить опиловку деревьев на улице Заречной планируется в течение трех дней. В работах задействована бригада из четырех человек, автовышка, погрузчик и трактор.

По словам Марии Кудрявкиной, опиловка деревьев в Балашихе проходит по жалобам жителей. Ежедневно сотрудники муниципального учреждения

«Благоустройство-Балашиха»

спиливают около 20 сухих деревьев. После завершения работ на улице Заречной, сухостои уберут на улице Орджоникидзе.