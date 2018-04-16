«Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов на 557 участках

ОАО «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов до 31 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего предстоит благоустроить 557 участков Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. Специалистами компании разработаны и согласованы с администрациями районов графики проведения работ. Напомним, что Теплоэнерго проводит плановые ремонтные работы круглогодично, в том числе в «зимнее» время, также обязательному восстановлению подлежат участки раскопок после устранения технологических нарушений.

Весной 2018 года предстоит восстановить более 11 тысяч кв.м асфальтового полотна и около 55 тысяч кв.м газонов. К работам на отдельных участках уже приступили, в частности, начались работы по замене асфальтового полотна и ремонту тротуаров, чтобы автомобилистам и пешеходам были обеспечены максимально комфортные условия. Работы по восстановлению газонов традиционно планируются на май, чтобы земля успела просохнуть после схода снега.

«Принцип работы ОАО «Теплоэнерго»: сделать лучше, чем было, поэтому после проведения любых ремонтных работ мы особый акцент делаем на качество благоустройства. Зимой, когда погодные условия не позволяют восстанавливать дорожное полотно, бордюры и газоны, мы выполняем временное благоустройство в «зимнем» варианте. Но как только устанавливается погода, мы начинаем масштабное восстановление участков после зимы с устройством качественного асфальтового покрытия, газонов, бордюров», — подчеркнул генеральных директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников

Справка

Порядок восстановления благоустройства определен Правилами производства земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Нижнего Новгорода , утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.11.2004 N 79.

Согласно Правилам период с 15 октября по 25 апреля определен как «зимний период», в течение которого из-за погодных условий восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство в полном варианте не представляется возможным. В этот период благоустройство мест раскопок восстанавливают во временном или зимнем варианте.

С 25 апреля наступает «летний период», в течение которого нарушенное зимой благоустройство восстанавливается уже в окончательном варианте.