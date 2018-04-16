Ещё
В Черноморском районе курортный сезон откроют гастротуром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черноморском районе курортный сезон откроют гастротуром 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В поселке Межводное Черноморского района планируется открыть летний курортный сезон 4-дневным гастрономическим туром. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный специалист отдела экономики, курортов и туризма районной администрации Наталья Гебешт.
По ее словам, с инициативой открыть сезон 1 мая в этом году выступили владельцы объектов размещения в Межводном.
"Администрация Черноморского района оказывает всестороннюю поддержку мероприятию. Мы говорим не об однодневном торжественном концерте, а о 4-дневном гастрономическом туре. Гостей Черноморского района ждет программа, за время которой они ощутят все прелести крымского гостеприимства, узнают о традициях разных народов, которые здесь проживают, примут участие в гуляниях, продегустируют и даже сами попробуют приготовить блюда национальных кухонь из экологически чистых продуктов, выращенных на черноморских фермах. Получат впечатления от рыбалки в открытом море… Ощутят простор и лечебный эффект крымских степей", — отметила Гебешт.
Она добавила, что в следующем году торжественное открытие сезона в Черноморском районе планируется провести в Оленевском сельском поселении.
РИА Новости Крым: последние новости
В Госдуму внесен законопроект по ответу США на антироссийскую политику Спецборт МЧС доставит тяжелобольного грудничка из Крыма в Санкт-Петербург В Крыму начали строить дорогу Симферополь – Евпатория - Мирный
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии335
Федеральный канал опозорился с Сирией93
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз111
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда157
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение