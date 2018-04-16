В Черноморском районе курортный сезон откроют гастротуром

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . В поселке Межводное Черноморского района планируется открыть летний курортный сезон 4-дневным гастрономическим туром. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный специалист отдела экономики, курортов и туризма районной администрации Наталья Гебешт.

По ее словам, с инициативой открыть сезон 1 мая в этом году выступили владельцы объектов размещения в Межводном.

"Администрация Черноморского района оказывает всестороннюю поддержку мероприятию. Мы говорим не об однодневном торжественном концерте, а о 4-дневном гастрономическом туре. Гостей Черноморского района ждет программа, за время которой они ощутят все прелести крымского гостеприимства, узнают о традициях разных народов, которые здесь проживают, примут участие в гуляниях, продегустируют и даже сами попробуют приготовить блюда национальных кухонь из экологически чистых продуктов, выращенных на черноморских фермах. Получат впечатления от рыбалки в открытом море… Ощутят простор и лечебный эффект крымских степей", — отметила Гебешт.

Она добавила, что в следующем году торжественное открытие сезона в Черноморском районе планируется провести в Оленевском сельском поселении.