Обзор инцидентов безопасности за прошлую неделю

На минувшей неделе внимание общественности привлекли несколько инцидентов, в том числе взлом учетной записи сервиса Vevo на YouTube, очередные обвинения РФ в кибератаках и таинственное исчезновение 438 биткойнов, принадлежащих клиентам индийской биржи Coinsecure. Подробнее об этих и других событиях читайте в нашем кратком обзоре.

В начале прошлой недели хакеры взломали учетную запись музыкального видеохостинга Vevo на YouTube и осуществили дефейс видеороликов ряда исполнителей, в том числе Шакиры , Селены Гомез, Дрейка и Тейлор Свифт. Злоумышленники, именующие себя Prosox и Kuroi'sh, изменили названия и обложки клипов и в ряде случаев заменили некоторые названия видео своими сообщениями, включая собственные псевдонимы наряду с призывом к «освобождению Палестины ». По признанию одного из хакеров, дефейс был осуществлен «просто ради веселья».

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) заявил о «высокой вероятности» причастности российских властей к кибератакам на компьютерные сети правительства ФРГ в декабре минувшего года. При этом чиновник заявил, что у немецких властей нет доказательств причастности к атаке русскоязычной хакерской группировки APT28 (она же Fancy Bear, Sofacy, Pawn Storm и Sednit), подозреваемой в нападении на компьютерные сети нижней палаты Германии в мае 2015 года.

Как стало известно в конце прошлой недели, индийская криптовалютная биржа «потеряла» 438 биткойнов (свыше $3 млн), принадлежащих ее пользователям. Согласно пояснению представителей компании, директор по безопасности биржи Амитабх Саксена (Amitabh Saxena) снял некую сумму с целью перевести деньги клиентам, но «в процессе они куда-то пропали». Инцидент произошел 9 апреля нынешнего года. Пользователи заподозрили неладное, когда сайт Coinsecure внезапно перестал работать, а затем биржа прекратила принимать депозиты, сославшись на установку обновлений.

Эксперты компании Menlo Security обнаружили интересную кампанию по распространению вредоносного ПО для хищения паролей FormBook, нацеленную на сектор финансовых и информационных услуг на Ближнем Востоке и в США . Отличительной особенностью данной кампании является использование многоступенчатого метода заражения, не требующего активации макроса в документах Microsoft Word, через которые распространялся вредонос.

На прошедшей неделе владельцы серверов, использующих хостинг-панель VestaCP, начали массово сообщать об атаках на свои серверы. Проэксплуатировав уязвимость в VestaCP, злоумышленники осуществляли DDoS-атаки с помощью взломанных виртуальных серверов, направляя на жертв большой поток трафика.

Специалистам компаний Abuse.ch, BrillantIT и Proofpoint удалось перехватить контроль над управляющей инфраструктурой одной из крупных сетей дистрибуции вредоносного ПО EITest. В состав сети вошло свыше 52 тыс. зараженных серверов. Эксперты BrillantIT смогли раскрыть метод подключения инфицированных сайтов к управляющей инфраструктуре и перехватить домен stat-dns.com, что позволило им захватить контроль над всей операцией EITest. Ежедневно ботнет обрабатывал трафик с более чем 52 тыс. зараженных сайтов, в основном ресурсов на WordPress.