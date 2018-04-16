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Религиозные праздники 17 апреля
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Религиозные праздники 17 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Радоница — пасхальное поминовение усопших
Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших, приходившийся в разных местностях на понедельник или вторник Фоминой недели, который был воспринят и переосмыслен Русской православной церковью.
По мнению одних ученых слово это заимствовано у балтов: в литовском языке raudine означает «молитву за умерших с плачем и причитанием», а rauda — «плач с причитанием». Другие исследователи считают, что название Радуница — трансформировавшаяся калька с латинского Rosalia, «день роз» (название праздника поминовения мертвых).
Святитель Амвросий Медиоланский писал: «Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня». Так зародился обычай после Пасхи совершать торжественное поминовение умерших во вторник Фоминой недели (поскольку по церковному Уставу на Страстной и Светлой неделях поминовение усопших не совершается).
Православная церковь исповедует, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а Он Своим восстанием из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть членами Церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.
Вот почему на Радоницу после литургии и Вселенской панихиды верующие спешат на кладбища — похристосоваться со своими покойными сородичами и «угостить» отошедших в вечность пасхальным яичком и куличем.
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