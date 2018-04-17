Патриарх Кирилл на Радоницу совершит поминовение усопших в Архангельском соборе Кремля

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Русская православная церковь отмечает во вторник день поминовения усопших — Радоницу. На девятый день после Пасхи все верующие стараются почтить память умерших близких, посетить храмы и кладбища, где на могилах зажигают красные пасхальные свечи.

Старославянское слово «радоница» означает «радость», и церковь в этот день призывает христиан не скорбеть по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их вхождению в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение.