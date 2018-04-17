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Патриарх Кирилл на Радоницу совершит поминовение усопших в Архангельском соборе Кремля
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Патриарх Кирилл на Радоницу совершит поминовение усопших в Архангельском соборе Кремля 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь отмечает во вторник день поминовения усопших — Радоницу. На девятый день после Пасхи все верующие стараются почтить память умерших близких, посетить храмы и кладбища, где на могилах зажигают красные пасхальные свечи.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день по традиции совершит литургию и панихиду в Архангельском соборе Кремля — усыпальнице московских князей и княгинь", — рассказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.
Старославянское слово «радоница» означает «радость», и церковь в этот день призывает христиан не скорбеть по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их вхождению в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение.
Региональные власти, учитывая православную традицию, выделяют дополнительный пассажирский транспорт до кладбищ. В Москве и Подмосковье на Радоницу организованы бесплатные маршруты ко всем крупнейшим кладбищам, в которых задействовано более 1000 автобусов.
В некоторых регионах России Радоница объявлена нерабочим днем. В этом году соответствующие документы подписали губернаторы Пензенской, Оренбургской, Саратовской, Брянской, Кемеровской, Пензенской, Волгоградской областей, Краснодарского края, главы Карачаево-Черкесии и Адыгеи.
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