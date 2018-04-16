Пробные поезда пустят на «Стрелку» в ближайшее время

Пробные пуски метро на строящуюся станцию «Стрелка» состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее стало известно, что тестовый поезд будет пущен уже на этой неделе. Вчера, 15 апреля, ход работ на «Стрелке» проверили временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер Виталий Мутко . Представитель генподрядчика доложил им, что все работы идут в графике, на контактный рельс уже подведен ток, завершается внутренняя отделка станции, установлены лавочки.

«Станция позволит улучшить транспортную логистику в городе. Абсолютно точно, что «Стрелка» будет введена в строй вовремя», — отметил Виталий Мутко.

Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что «Стрелка» станет важным транспортным узлом во время чемпионата мира по футболу, а затем будет служить жителям города.

Напомним, ранее Никитин поручил осуществлять постоянный контроль за строительством станции «Стрелка» и завершить работы к 30 апреля.