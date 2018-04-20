Воинские захоронения в Подмосковье приведут в порядок

Субботники по благоустройству общественных территорий, в том числе воинских захоронений пройдут в Подмосковье в субботу, 21 апреля, сообщается на сайте регионального правительства.

«Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в рамках областного субботника, который состоится в этом году в Московской области 21 апреля, организует работу по приведению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

По его словам, субботники пройдут на территории всех муниципалитетов. В мероприятии примут участие муниципальные служащие, школьники и студенты, представители общественных организаций. Министр подчеркнул, что планируется привести в порядок почти 1800 воинских захоронений, а также свыше 800 воинских объектов.