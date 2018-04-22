Более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья пришли на субботник 21 апреля

В субботнике 21 апреля 2018 г. приняли участие более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Московской области . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на его главу Игоря Трескова.

«Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья ежегодно принимают активное участие в общеобластном субботнике вместе с жителями региона. На уборку и благоустройство территорий 21 апреля вышло свыше 7 тыс. сотрудников. Для каждого из нас это прекрасная возможность помочь окружающей среде и очистить улицы от мусора и грязи после зимы. Когда человек убирается в городе сам, он относится к чистоте и порядку на улицах с большей ответственностью», — сказал И. Тресков.

Как пояснили в пресс-службе, сотрудники Минтранса вместе с жителями провели работу по благоустройству территорий в городских округах Фрязино и Звездном городке — были очищены от мусора городские парки и скверы, центральные площадки. Представители подведомственных предприятий и подрядных организаций приняли участие в субботнике по месту своей дислокации. Коллектив ГУП МО «Мострансавто» привел в порядок территории автовокзалов и автостанций, а работники ГБУ МО «Мосавтодор» покрасили автобусные павильоны и бортовые камни у остановочных пунктов, очистили от мусора обочины и полосы отвода.