Ещё
Более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья пришли на субботник 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья пришли на субботник 21 апреля 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В субботнике 21 апреля 2018 г. приняли участие более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на его главу Игоря Трескова.
«Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья ежегодно принимают активное участие в общеобластном субботнике вместе с жителями региона. На уборку и благоустройство территорий 21 апреля вышло свыше 7 тыс. сотрудников. Для каждого из нас это прекрасная возможность помочь окружающей среде и очистить улицы от мусора и грязи после зимы. Когда человек убирается в городе сам, он относится к чистоте и порядку на улицах с большей ответственностью», — сказал И. Тресков.
Как пояснили в пресс-службе, сотрудники Минтранса вместе с жителями провели работу по благоустройству территорий в городских округах Фрязино и Звездном городке — были очищены от мусора городские парки и скверы, центральные площадки. Представители подведомственных предприятий и подрядных организаций приняли участие в субботнике по месту своей дислокации. Коллектив ГУП МО «Мострансавто» привел в порядок территории автовокзалов и автостанций, а работники ГБУ МО «Мосавтодор» покрасили автобусные павильоны и бортовые камни у остановочных пунктов, очистили от мусора обочины и полосы отвода.
Общеобластной субботник Подмосковья проходит ежегодно по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 14 апреля. Мероприятия традиционно проходят в каждом муниципалитете Московской области.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников высадят в Богородском в рамках программы озеленения в конце апреля Столичные пробки оцениваются в четыре балла Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответных мерах на санкции США 15 мая
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной48
Пьяный эстонец избил украинца из-за спора о России24
Умер самый старый человек на Земле4
США оставят «Гарри Трумэна» в море из-за России128
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина159
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение