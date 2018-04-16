Более 40 придорожных территорий привели в порядок в Подмосковье за неделю

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели более 20 рейдов по содержанию трасс в Подмосковье за минувшую неделю, добились порядка и чистоты на 43 прилегающих территориях, сообщила в понедельник глава ведомства Татьяна Витушева

«На минувшей неделе инспекторы провели более 20 рейдов по проверке содержания федеральных, областных и муниципальных трасс Подмосковья. Результатом стало наведение порядка на 43 территориях и объектах, на прилегающей к дорогам местности», — сказала Витушева.

В результате проверок в Подмосковье убраны полосы отвода автодорог общей площадью свыше тысячи квадратных метров, отмыты от грязи и посторонних надписей фасады зданий придорожной инфраструктуры, ограждения, «отбойники» и носители информации.

Трассы, ведущие через Подмосковье в столицу, Витушева назвала «витринами региона», обратив внимание на необходимость как можно быстрей привести их в порядок.

Руководитель надзорного ведомства напомнила, что контроль за состоянием объектов будет осуществляться в рамках специальной надзорной операции «Дорога».