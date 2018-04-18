Ещё
Росгвардия окажет шефскую помощь Пермскому кадетскому корпусу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгвардия окажет шефскую помощь Пермскому кадетскому корпусу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК Пермь
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов подписал соглашение с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым об оказании помощи Пермскому кадетскому корпусу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Документ рассчитан на долгосрочную перспективу и предусматривает совместную деятельность Росгвардии, аппарата полномочного представителя президента РФ и краевого правительства по оказанию поддержки корпусу. Глава ведомства отметил, что такое объединение усилий позволит более эффективно развивать учебную и материальную базу, повышать профессиональный уровень педагогов, внедрять современные образовательные технологии", — сообщили в Росгвардии.
Золотов отметил, что в кадетском корпусе созданы достойные условия для учебы и личного развития. «Убежден, что это сотрудничество будет долгим и плодотворным, а участие наших специалистов в учебном процессе позволит расширить ваши представления о будущей профессии», — процитировали в пресс-службе Золотова. Бабич в свою очередь подчеркнул, что за 20 лет существования корпуса 82% его выпускников с первого раза поступили в высшие учебные заведения страны.
Сейчас в ведении Росгвардии находится только Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова. Ведомство уже заключило соглашения об оказании шефской и методической помощи Новосибирскому и Екатеринбургскому кадетским корпусам. В нескольких округах начали практику создания классов войск национальной гвардии в общеобразовательных школах. В перспективе планируеют открыть кадетские корпуса Росгвардии в каждом федеральном округе на основе уже действующих учебных заведений.
В образовательных учреждениях Росгвардии регулярно организуют встречи офицеров, курсантов военных институтов и ветеранов ведомства с кадетами, проводят учебно-методические занятия, военно-полевые сборы и мастер-классы. «Все это способствует задачам патриотического воспитания, всестороннего развития молодых людей, их подготовке к военной или иной государственной службе, к служению Отечеству», — цитирует пресс-служба главу Росгвардии.
ТАСС: последние новости
Госдеп считает, что стратегические цели РФ и США в Сирии не сходятся В Госдепе сообщили, что продолжат применять карательные меры против РФ и Ирана Существованию ягуаров Боливии угрожает китайское хобби
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение