Росгвардия окажет шефскую помощь Пермскому кадетскому корпусу

"Документ рассчитан на долгосрочную перспективу и предусматривает совместную деятельность Росгвардии, аппарата полномочного представителя президента РФ и краевого правительства по оказанию поддержки корпусу. Глава ведомства отметил, что такое объединение усилий позволит более эффективно развивать учебную и материальную базу, повышать профессиональный уровень педагогов, внедрять современные образовательные технологии", — сообщили в Росгвардии.

Золотов отметил, что в кадетском корпусе созданы достойные условия для учебы и личного развития. «Убежден, что это сотрудничество будет долгим и плодотворным, а участие наших специалистов в учебном процессе позволит расширить ваши представления о будущей профессии», — процитировали в пресс-службе Золотова. Бабич в свою очередь подчеркнул, что за 20 лет существования корпуса 82% его выпускников с первого раза поступили в высшие учебные заведения страны.

Сейчас в ведении Росгвардии находится только Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова. Ведомство уже заключило соглашения об оказании шефской и методической помощи Новосибирскому и Екатеринбургскому кадетским корпусам. В нескольких округах начали практику создания классов войск национальной гвардии в общеобразовательных школах. В перспективе планируеют открыть кадетские корпуса Росгвардии в каждом федеральном округе на основе уже действующих учебных заведений.

В образовательных учреждениях Росгвардии регулярно организуют встречи офицеров, курсантов военных институтов и ветеранов ведомства с кадетами, проводят учебно-методические занятия, военно-полевые сборы и мастер-классы. «Все это способствует задачам патриотического воспитания, всестороннего развития молодых людей, их подготовке к военной или иной государственной службе, к служению Отечеству», — цитирует пресс-служба главу Росгвардии.