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В республиках Северного Кавказа ввели запрет на лов рыбы в период нереста
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В республиках Северного Кавказа ввели запрет на лов рыбы в период нереста 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Запрет на рыболовство в период нереста ввели на реках и водоемах в республиках Северного Кавказа, сообщили в понедельник в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства.
"В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с 15 апреля в связи с началом нерестового периода запрещается вылов водных биоресурсов на водоемах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и Ингушетия. Во время нерестового периода будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия по водоемам", — сообщают в управлении.
Ведомство уточняет, что под запрет попадают в том числе белый амур, кутума, лещ, усач, усач-мурзака, сазан (карп), подуст, толстолобик. С 15 апреля по 15 июня в регионе запретили вылов всех видов водных биоресурсов, а в ряде территорий есть дополнительные ограничения. Например, в Дагестане с 1 декабря по 31 июля запрещен вылов раков. В Северной Осетии с 15 октября по 15 декабря нельзя ловить кумжу (форель пресноводной жилой формы).
Нарушителей накажут в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. «Необходимую информацию можно уточнить на сайте управления, а о нарушениях — сообщить по телефону горячей линии Рыбоохраны», — сообщает ведомство.
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