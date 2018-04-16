В республиках Северного Кавказа ввели запрет на лов рыбы в период нереста

ПЯТИГОРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Запрет на рыболовство в период нереста ввели на реках и водоемах в республиках Северного Кавказа, сообщили в понедельник в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства.

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и "В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с 15 апреля в связи с началом нерестового периода запрещается вылов водных биоресурсов на водоемах Дагестана Ингушетия . Во время нерестового периода будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия по водоемам", — сообщают в управлении.

Ведомство уточняет, что под запрет попадают в том числе белый амур, кутума, лещ, усач, усач-мурзака, сазан (карп), подуст, толстолобик. С 15 апреля по 15 июня в регионе запретили вылов всех видов водных биоресурсов, а в ряде территорий есть дополнительные ограничения. Например, в Дагестане с 1 декабря по 31 июля запрещен вылов раков. В Северной Осетии с 15 октября по 15 декабря нельзя ловить кумжу (форель пресноводной жилой формы).

Нарушителей накажут в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. «Необходимую информацию можно уточнить на сайте управления, а о нарушениях — сообщить по телефону горячей линии Рыбоохраны», — сообщает ведомство.