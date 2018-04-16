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В челябинском озере нашли тонны мертвой рыбы
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В челябинском озере нашли тонны мертвой рыбы 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
В челябинское озеро Шугуняк сбросили 40 тонн испорченной рыбы. Об этом сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на общественника Рустама Хасанова.
По данным агентства, в озере оказалась рыба, которую не успело продать МУП «Балык». Хасанов заявил, что после таяния льда гниющая рыба распространится по всему озеру и нанесет вред флоре и фауне.
Хасанов обратился в прокуратуру с жалобой на сброс рыбы. Общественники хотят обязать предприятие вытащить всю рыбу обратно.
Хасанов рассказал «Ура.ру», что директор «Балыка» сам вывез просроченную рыбу на грузовике-40-тоннике и утопил ее. Рыбаки считают, что выброшено было именно около 40 тонн. К поверхности озера, по словам активистов, всплыло около тонны. Хасанов заявил агентству со ссылкой на прокурора, что директор предприятия готов дать признательные показания.
В прокуратуре подтвердили «Уралинформбюро», что проверка из-за сброса рыбы уже началась. В полицию направили заявление, правоохранителям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство отмечает, что среди всплывшей рыбы оказались чебак и окунь, которые в озере Шугуняк не водятся.
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