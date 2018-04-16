Москомархитектура: Дизайн станции метро «Нижние Мневники» доработан в связи с изменением типа станции

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Продолжается разработка проекта и рабочей документации станции метро «Нижние Мневники». После изменения типа станции с «береговой» на обычную «островную» дизайн был адаптирован к новым планировочным решениям. Станции «Нижние Мневники» и «Терехово» войдут в западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ). Важно, что концепцию оформления для них выбирали в ходе открытого международного конкурса. В случае с «Нижними Мневниками» авторам проекта — архитектурному бюро Тимура Башкаева — пришлось позже доработать проект по техническим причинам. Тип станции был изменен с «береговой» по испанской технологии на обычную «островную». Однако стилистика осталась неизменной», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе пояснили, что станция и эскалаторный спуск будут оформлены в соответствии с изначальной концепцией — в стиле брутализм. По словам Т. Башкаева, основой дизайна станции стали ярко красный объект в центре станции и наклонный ход эскалаторов, который пронизывают красные балки распорных конструкций. Глава архбюро уточнил, что для их подсветки были придуманы специальные светильники динамичной формы, которые крепятся на балюстраду эскалаторов. Весь остальной интерьер выдержан в темно-серых тонах под натуральный бетон.

«Всю станцию пронизывает композиция в виде потока из тонких светильников, которые хорошо освещают платформу и убирают в тень стены и потолок, что создаёт необходимый драматический контраст ограждающихся плоскостей станции и суперобьекта в центре зала, который образован свободно стоящими в атриуме перекрытыми опорами. Он будет играть роль пространственной доминанты на станции», — добавили в пресс-службе.

В Москомархитектуре напомнили, что изначально на открытый национальный конкурс с международным участием была подана 121 заявка от отечественных и 16 зарубежных компаний. Лучшей художественной концепцией станции «Нижние Мневники» была признана разработка архитектурной мастерской Т. Башкаева, а станции «Терехово» — архбюро BuroМosco, возглавляемое партнерами Ольгой Алексаковой и Юлией Бурдовой.