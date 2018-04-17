Погранпереход в Гроново будет работать с перерывами

Погранпереход в Гроново 17 апреля работает с перерывами. Об этом калининградцев и гостей региона предупреждает пресс-служба правительства региона.

По информации Польского культурного центра, неудобства возникнут в связи с текущими работами по капитальному ремонту административного здания на польской стороне и запланированного в этот день переключения сети и системы связи. Затруднение работы погранперехода ожидается с 10 до 16 часов.