Составлен рейтинг лучших бесплатных достопримечательностей Америки

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Крепость XVIII века в Сан-Антонио, где сражались техасцы и мексиканцы, главная улица Лас-Вегаса со знаменитыми танцующими фонтанами, «Тропа свободы», у которой пришвартована «Конституция» — старейший парусный корабль, находящийся на плаву, — это только малая часть того, что можно увидеть в Америке, не заплатив ни цента.

Поклонников природы порадуют бесплатные парки: Ботанический сад в Вашингтоне, Японский чайный сад — часть парка «Золотые ворота» в Сан-Франциско , «Сад Богов» с величественными скалами в Колорадо-Спингс и «Скульптурный сад» с гигантскими фигурами, идеально вписанными в зеленый ландшафт, в Миннеаполисе

Какие из бесплатных достопримечательностей стоят времени, затраченного на их посещение, и где найти самый колоритный рынок и самую красивую набережную Америки — читайте в материале РИА Новости совсем скоро.