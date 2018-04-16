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Составлен рейтинг лучших бесплатных достопримечательностей Америки
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Составлен рейтинг лучших бесплатных достопримечательностей Америки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Крепость XVIII века в Сан-Антонио, где сражались техасцы и мексиканцы, главная улица Лас-Вегаса со знаменитыми танцующими фонтанами, «Тропа свободы», у которой пришвартована «Конституция» — старейший парусный корабль, находящийся на плаву, — это только малая часть того, что можно увидеть в Америке, не заплатив ни цента.
Поклонников природы порадуют бесплатные парки: Ботанический сад в Вашингтоне, Японский чайный сад — часть парка «Золотые ворота» в Сан-Франциско, «Сад Богов» с величественными скалами в Колорадо-Спингс и «Скульптурный сад» с гигантскими фигурами, идеально вписанными в зеленый ландшафт, в Миннеаполисе.
Какие из бесплатных достопримечательностей стоят времени, затраченного на их посещение, и где найти самый колоритный рынок и самую красивую набережную Америки — читайте в материале РИА Новости совсем скоро.
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