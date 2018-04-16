Стало известно, куда навсегда уезжают костромичи

Стало известно, в какие регионы уезжают костромичи. Как узнал KOSTROMA.TODAY, данные за прошлый год опубликовал Костромастат.

Санкт-Петербург. Как выяснилось, уезжали костромичи, в основном, в Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Ленинградскую области, а также Москву

Известно, что 7% уехали туда работать, около 10% — учиться. Кроме того, более трети костромичей в качестве причины переезда назвали «личные и семейные обстоятельства». Можно предположить, что эти люди тоже поехать в другие регионы на поиски работы, просто не захотели об этом говорить.

Примерно четверть из тех, кто уехал, имеет высшее образование, и 27% — среднее профессиональное.

Как говорится в данных Костромастата, в прошлом году из региона уехало на 2 тысячи больше людей, чем приехало.