Стало известно, куда навсегда уезжают костромичи 

Стало известно, в какие регионы уезжают костромичи. Как узнал KOSTROMA.TODAY, данные за прошлый год опубликовал Костромастат.
Как выяснилось, уезжали костромичи, в основном, в Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Ленинградскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.
Известно, что 7% уехали туда работать, около 10% — учиться. Кроме того, более трети костромичей в качестве причины переезда назвали «личные и семейные обстоятельства». Можно предположить, что эти люди тоже поехать в другие регионы на поиски работы, просто не захотели об этом говорить.
Примерно четверть из тех, кто уехал, имеет высшее образование, и 27% — среднее профессиональное.
Как говорится в данных Костромастата, в прошлом году из региона уехало на 2 тысячи больше людей, чем приехало.
Население Костромской области сейчас — 643 тысячи человек. Оно уменьшается с конца 1980-х годов.