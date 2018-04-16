«Ночлежка» юридически поможет людям, попавшим в сложную ситуацию

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила новый сайт, где написаны инструкции по восстановлению и получению документов и льгот, сообщает «Мой район».

Новый сайт правовой помощи называется «Что делать?»

Здесь доступным языком объясняют, как можно восстановить паспорт, свидетельство о рождении, оформить СНИЛС, ИНН и другие необходимые документы.

Также есть подсказки по официальному устройству на работу, оформлению регистрации и получению медицинской помощи.

В подготовке материалов для сайта «Что делать» участвовали юристы и эксперты по социальной работе организации.

Документы помогут как обычным горожанам, так и специалистам по социальной работе, работа которых заключается в помощи людям без определенного места жительства.