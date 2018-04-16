В Башкирии поручено усилить меры безопасности при работе в колодцах

Премьер-министр республики Рустэм Марданов 16 апреля дал поручения ряду профильных министерств и ведомств по дополнительным мерам в части предупреждения производственного травматизма и гибели при производстве работ в колодцах, котлованах и траншеях. Как сказал премьер, компетентные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны развернуть системную профилактическую работу в этом направлении. Напомним, 13 апреля в ресторанном комплексе «Пристань» в Уфе произошёл несчастный случай из-за несоблюдения мер безопасности при работе в колодце. Тогда погибли 5 сотрудников заведения.