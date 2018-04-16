Ещё
В Башкирии поручено усилить меры безопасности при работе в колодцах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии поручено усилить меры безопасности при работе в колодцах 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Премьер-министр республики Рустэм Марданов 16 апреля дал поручения ряду профильных министерств и ведомств по дополнительным мерам в части предупреждения производственного травматизма и гибели при производстве работ в колодцах, котлованах и траншеях.
Как сказал премьер, компетентные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны развернуть системную профилактическую работу в этом направлении.
Напомним, 13 апреля в ресторанном комплексе «Пристань» в Уфе произошёл несчастный случай из-за несоблюдения мер безопасности при работе в колодце. Тогда погибли 5 сотрудников заведения.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе на крыше дома, где погибла студентка, прохожие заметили молодых людей Огромное дерево, рухнувшее в реку Дёму в Уфе, образовало затор Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии331
Федеральный канал опозорился с Сирией95
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз110
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение