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Капитальный ремонт проведут в жилом доме на территории Кокошкино
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Капитальный ремонт проведут в жилом доме на территории Кокошкино 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Работы в рамках программы по капитальному ремонту пройдут в доме №15 на улице Дзержинского. Об этом сообщили 13 апреля представители отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Кокошкино.
— Сотрудники Фонда капитального ремонта города Москвы начали производить замену инженерных систем в подвале дома. Когда отключат отопление, в жилом многоквартирном здании проведут замену стыков систем холодного и горячего водоснабжения и другие работы, — рассказали сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Кокошкино.
Они добавили, что ремонт завершится к концу 2018 года.
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