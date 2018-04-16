Капитальный ремонт проведут в жилом доме на территории Кокошкино

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Работы в рамках программы по капитальному ремонту пройдут в доме №15 на улице Дзержинского. Об этом сообщили 13 апреля представители отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Кокошкино.

— Сотрудники Фонда капитального ремонта города Москвы начали производить замену инженерных систем в подвале дома. Когда отключат отопление, в жилом многоквартирном здании проведут замену стыков систем холодного и горячего водоснабжения и другие работы, — рассказали сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Кокошкино.

Они добавили, что ремонт завершится к концу 2018 года.