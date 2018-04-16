10-летнюю девочку некому привезти в Новосибирск из Таиланда — ее родители оказались в тюрьме

Волонтёры благотворительной организации «Твори добро» объявили о поиске добровольца, который сможет сопроводить 10-летнюю девочку на рейс из Таиланда Новосибирск 17 апреля.

«Папа её был арестован, мама тоже была вчера арестована, — рассказала корреспонденту НГС по телефону волонтёр благотворительной организации Мила. — Поэтому девочку передали в детоприёмник. У нас группа волонтёров, которая помогает русским, которые попали в беду. У нас есть переводчики, адвокаты. Поэтому вся информация с первых рук. Отца девочки обвиняют в нападении на тайку, он украл мешок с деньгами, в котором было примерно 630 тысяч батт, это примерно миллион рублей. Их с женой задержали в аэропорту. Человек не признаёт пока свою вину».

Девушка уточнила, что ребёнка должны сопроводить на рейс S7 . В Новосибирске девочку должна встретить тётя. Сейчас россиянка находится вместе с волонтёром в детском распределителе для детей, чьи родители попали в тюрьму.

По информации местного русскоязычного издания Now Pattaya, уроженцев Челябинска 33-летнего Николая Рыбалова и 32-летнюю Юлия Рыбалову задержали по подозрению в попытке ограбления пункта обмены валют в Паттайе.

По версии полиции, 14 апреля в 8:37 мужчина напал на работницу павильона по обмену валют, избил её, выхватил сумку и сбежал. Мужчина был задержан в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть Таиланд с награбленным. На следующий день, 15 апреля, в Паттайе была задержана жена подозреваемого Юлия Рыбалова — ей может быть предъявлено обвинение в пособничестве.

10-летняя дочь задержанных россиян была помещена в детский приёмник.

По словам волонтёров, представители консульства РФ в Таиланде уже связались с тётей девочки Любовью. Общаться с корреспондентом НГС родственница задержанных отказалась.

Друзья семьи Рыбаловых рассказали, что до поездки в Таиланд задержанные жили в Южноуральске . У Николая был свой бизнес, связанный с платёжными терминалами. Юлия была соцработником.

«Когда они решили из России уехать, жена [Николая] стала заниматься сетевым маркетингом, — рассказал корреспонденту НГС друг семьи Александр. — В Таиланде они собирались жить. У них была квартира, они всё продали. Они всегда в достатке жили, не было такого, чтобы бедствовали».

Мужчина пояснил, что из России Рыбаловы уехали три месяца назад, после того, как мама Юлии умерла от рака, как и мать Николая.

Рыбаловы считали, что в России плохая экология и здесь они рискуют заболеть. Поэтому Николая и Юлия приняли решение уехать навсегда в Таиланд.

«Думаю, они просто неправильно распределили свои средства, деньги у них закончились. Там же всё раза в два дороже, сейчас ещё батт раза в два подорожал из-за доллара. От безысходности он и пошёл на этот поступок, — считает Александр. — Он не какой-то маньяк, не убийца, как в комментариях сейчас пишут. Это на нервах всё произошло, он делал всё для семьи. Я его знаю лет 10-15. С положительной стороны везде всегда… Он не пил, не курил, всегда занимался спортом. Все всегда на него равнялись».

Сослуживец Николая Андрей рассказал, что Николай воевал в Чечне . «Николай хороший солдат и я сомневаюсь, что он это сделал», — подчеркнул Андрей.

По сообщению тайских СМИ, нападение на обменник может стоить Николаю Рыбалову пожизненного заключения в тайской тюрьме.

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