В Совфеде обсуждаются «взвешенные» ответные меры на санкции США

Сенатор пояснил, что меры России должны быть взвешенными и продуманными. Он назвал санкции США «надоедливыми» и «поставленными на поток».

Законопроект об ответных мерах своевременен. Мы не можем принять его в течение суток, поскольку это будет говорить о несолидности нашего подхода и о неглубоком изучении ситуации. Уже идёт работа в нулевом чтении, подключается Совет Федерации. Господин Дворкович сказал совершенно правильно: наша позиция должна быть взвешенной. Но больше реверансов в сторону США мы не будем делать, ответ будет жёстким

— Владимир Джабаров.

По словам Джабова, Россия будет продолжать отстаивать свою независимость и приоритетной задачей является развитие экономики.

Мы обеспечиваем свою безопасность, и все силы должны быть брошены на решение внутриполитических вопросов, нам в этом усиленно помогают американцы

— Владимир Джабаров.