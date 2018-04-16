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В Совфеде обсуждаются «взвешенные» ответные меры на санкции США
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В Совфеде обсуждаются «взвешенные» ответные меры на санкции США 

360tv.ru 1 час назад
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал проработку Москвой ответных мер на санкции Вашингтона. Об этом сообщил RT.
Сенатор пояснил, что меры России должны быть взвешенными и продуманными. Он назвал санкции США «надоедливыми» и «поставленными на поток».
Законопроект об ответных мерах своевременен. Мы не можем принять его в течение суток, поскольку это будет говорить о несолидности нашего подхода и о неглубоком изучении ситуации. Уже идёт работа в нулевом чтении, подключается Совет Федерации. Господин Дворкович сказал совершенно правильно: наша позиция должна быть взвешенной. Но больше реверансов в сторону США мы не будем делать, ответ будет жёстким
— Владимир Джабаров.
По словам Джабова, Россия будет продолжать отстаивать свою независимость и приоритетной задачей является развитие экономики.
Мы обеспечиваем свою безопасность, и все силы должны быть брошены на решение внутриполитических вопросов, нам в этом усиленно помогают американцы
— Владимир Джабаров.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не исключил возникновение новых санкций Евросоюза в отношении России, однако не из‐за ситуации в Сирии.
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