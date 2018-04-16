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Фасад особняка Наумова в Самаре отреставрируют до конца мая
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Фасад особняка Наумова в Самаре отреставрируют до конца мая 

Волга Ньюс 1 час назад
Речь идет о ремонте фасада в рамках реставрации объекта культурного наследия «Особняк Наумова, 1902 г., арх. Щербачёв А. А. Дом, в котором в 1917–1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича».
Выполнение работ осуществляется в рамках распоряжения регионального министерства образования и науки «О выделении в 2017–2018 годах денежных средств областного бюджета на проведение работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации плана мероприятий государственной программы Самарской области „Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу“.
На проведение работ готовы выделить 7,9 млн рублей.
Подрядчика определят 10 мая. Срок выполнения работ по контракту устанавливается с момента подписания по 31 мая 2018 года.
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