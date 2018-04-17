Губернатор Подмосковья рассказал о реализации проекта «Чистая вода»

Сотрудничество с Москвой в рамках проекта «Чистая вода» позволит обеспечить качественной водой всех жителей региона. Такое заявление 17 апреля сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона, сообщает телеканал «360».

По словам Воробьева, на современные водопроводы и водозаборные узлы потратят порядка 3,5 миллиарда рублей. Только в текущем году планируется построить и модернизировать 80 ВЗУ. Выполнение этой задачи будут контролировать отраслевые ведомства и муниципальные власти.

К слову, еще до соглашения, заключенного накануне с мэром столицы Сергеем Собяниным , Московская область активно строила и совершенствовала уже имеющиеся объекты. С 2014 года возникли и были улучшены 254 водозаборных узла.

"Мы продолжим модернизацию наших водозаборных узлов. Мы уже увеличили долю жителей, которые получают качественную воду с 83 до 93%", — сказал Андрей Воробьев.

Балашихе, Люберцах, В ближайшие пять лет объемы поставок воды от "Мосводоканала" , которые сейчас составляют 12%, увеличатся до 16,6%. Это позволит повысить качество воды на 11 территориях «ближнего Подмосковья». Речь идет о Мытищах Котельниках , Дзержинском, Красногорске Химках , Лыткарине, а также о Ленинском, Одинцовском, Солнечногорском муниципальных районах.

"В ближайшее время, это 2018–2019 год, сделаем там, чтобы каждый населенный пункт Московской области получал чистую воду", — добавил губернатор.

Глава региона также призвал блок ЖКХ рассказывать людям, в каких районах появится качественная вода, если ее еще не было.