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Глава Пскова Цецерский посетовал, что Господь мешает стереть пиндосов с лица Земли
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Глава Пскова Цецерский посетовал, что Господь мешает стереть пиндосов с лица Земли 

Псковская губерния 1 час назад
Глава Пскова Иван Цецерский, находясь с рабочей поездкой в Нойсе (Германия), прокомментировал пост секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о его визите в Сирию. В комментарии глава муниципалитета заявил, что США «легче стереть с лица земли», но это запрещает Господь. «Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам Вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Еще раз — будьте осторожны, Вы нам и мне лично — нужны!», — написал Цецерский. Аккаунт Цецерского взломан не был, параллельно глава Пскова выкладывает фотографии в своём инстаграме о визите в город Нойс.
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