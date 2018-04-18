«Заслужила!»: муж подарил Полине Дибровой дорогой автомобиль

Полина Диброва , многодетная мама и жена известного телеведущего Дмитрия Диброва , получила в подарок элитный автомобиль, который стоит около четырех миллионов рублей.

Полина в своем Инстаграм обычно делится буднями молодой мамы, а также рассказывает, какие блюда она готовит. Поклонники считают ее идеальным образцом скромности и хозяйственности, забывая даже, что она замужем за крайне богатым человеком, которым является Дмитрий Дибров. И вот женщина не удержалась и похвасталась крайне дорогим подарком от мужа. Дмитрий Дибров подарил Полине автомобиль класса люкс стоимостью примерно четыре миллиона рублей.

Как оказалось, подарок муж Полины сделал ей еще на Новый год, но транспортное средство пришлось ждать из-за границы. Женщина не скрывает своей радости: «Моя куколка приехала в семью. Как же долго я её ждала. С самого нового года. Любимый муж, спасибо за подарок». Цвет машины трудно определить по фотографии, кто-то посчитал ее синей, черной или баклажановой, но Полине он по душе, она даже ногти выкрасила лаком того же цвета. В сети на удивление спокойно порадовались за девушку. «Молодец муж» «Цвет настроения синий» «Поздравляю, Поличка! Заслужила! Ещё и не такую» Поклонники пожелали Полине хорошей дороги и аккуратной езды.

Дмитрий и Полина познакомились, когда ей было всего лишь 17 лет. Теперь пара уже почти десять лет в браке и воспитывает троих детей. Примечательно, что все они — мальчики, поэтому Полина обыграла появление машины так: «Вот и девочка появилась». Полина как-то отмечала, что не питает сильной страсти к автомобилям, она использует их исключительно как транспортное средство, которое очень удобно с тремя детьми в семье. Похоже, инициатива побаловать жену исходила исключительно от Дмитрия.

Не так давно у Полины за неправильную парковку на некоторое время забрали автомобиль. Такое событие, естественно, оставило неприятный осадок, но все же девушка решила рассказать об этом в личном микроблоге. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!