В Москве похитили тренировочную сурдокамеру Гагарина

Москве украли космическую сурдокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин и другие космонавты, сообщает паблик Mash. По его данным, аппарат похитили с автостоянки в Строгине.

Тренировочный аппарат должны были отреставрировать. Мастер-реставратор Анатолий Фабричнов оставил его на охраняемой автостоянке.

По предварительной информации, злоумышленники приехали на стоянку, погрузили сурдокамеру и увезли. Фабричнов проверил все пункты приема металлолома, однако камеру обнаружить не удалось.

По данным паблика, реставратор пообещал забрать заявление из полиции, если злоумышленники вернут сурдокамеру.

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