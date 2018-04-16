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В Москве похитили тренировочную сурдокамеру Гагарина
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В Москве похитили тренировочную сурдокамеру Гагарина 

Мир24 1 час назад
В Москве украли космическую сурдокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин и другие космонавты, сообщает паблик Mash. По его данным, аппарат похитили с автостоянки в Строгине.
Тренировочный аппарат должны были отреставрировать. Мастер-реставратор Анатолий Фабричнов оставил его на охраняемой автостоянке.
По предварительной информации, злоумышленники приехали на стоянку, погрузили сурдокамеру и увезли. Фабричнов проверил все пункты приема металлолома, однако камеру обнаружить не удалось.
Сурдокамера является ценным экспонатом. В ней тренировались космонавты Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.
По данным паблика, реставратор пообещал забрать заявление из полиции, если злоумышленники вернут сурдокамеру.
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