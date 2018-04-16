«Так работать нельзя». Кобылкин прокомментировал долги субподрядчиков на «Ямал-СПГ» 

Дмитрий Коблыкин в эксклюзивном интервью «ФедералПресс» заявил, что держит на личном контроле ситуацию с предприятиями-должниками на Сабетте. По его словам, на Ямале действует межведомственный антикризисный штаб, который регулярно рассматривает возникающие проблемы с зарплатами.
«К сожалению, они есть, но не глобальные (долги подрядчиков перед сотрудниками — прим.ред.), — заявил Дмитрий Кобылкин. — Это небольшие средства, «зависшие» на счетах недобросовестных субподрядных организаций чаще с пропиской за пределами нашего региона. Вины генерального заказчика «Ямал СПГ» в сложившейся ситуации нет — организация рассчитывается в установленные сроки. Проблемы в субподрядчиках. Все они внесены в «черный список», удается принимать меры совместно с уполномоченными структурами даже в других субъектах федерации. Мы также вышли с предложением ввести норму запрещающую собственникам таких предприятий-должников заниматься этой деятельностью. Потому что в отличие от рабочих, топ менеджеры и собственники деньги себе платят. Но так работать нельзя».