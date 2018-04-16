Ещё
«Так работать нельзя». Кобылкин прокомментировал долги субподрядчиков на «Ямал-СПГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Так работать нельзя». Кобылкин прокомментировал долги субподрядчиков на «Ямал-СПГ» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дмитрий Коблыкин в эксклюзивном интервью «ФедералПресс» заявил, что держит на личном контроле ситуацию с предприятиями-должниками на Сабетте. По его словам, на Ямале действует межведомственный антикризисный штаб, который регулярно рассматривает возникающие проблемы с зарплатами.
«К сожалению, они есть, но не глобальные (долги подрядчиков перед сотрудниками — прим.ред.), — заявил Дмитрий Кобылкин. — Это небольшие средства, «зависшие» на счетах недобросовестных субподрядных организаций чаще с пропиской за пределами нашего региона. Вины генерального заказчика «Ямал СПГ» в сложившейся ситуации нет — организация рассчитывается в установленные сроки. Проблемы в субподрядчиках. Все они внесены в «черный список», удается принимать меры совместно с уполномоченными структурами даже в других субъектах федерации. Мы также вышли с предложением ввести норму запрещающую собственникам таких предприятий-должников заниматься этой деятельностью. Потому что в отличие от рабочих, топ менеджеры и собственники деньги себе платят. Но так работать нельзя».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую» В Екатеринбурге проходит суд по делу о бойне в Цыганском поселке Олег Дерипаска посетит Иркутскую область
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией98
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз114
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение