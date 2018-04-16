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Губернатор Астраханской области призвал силовиков не оскорблять рыбаков
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Губернатор Астраханской области призвал силовиков не оскорблять рыбаков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время заседании штаба операции «Путина» губернатор Астраханской области Александр Жилкин призвал руководителей контролирующих структур «не выглядеть глупо перед промышленными рыбаками», а также не составлять протоколы за рыбу, которую они берут на прокорм своих семей.
Во время мероприятия отметили, что из-за особенностей паводка и низкой температуры воды ситуация будет нервной и для промышленных рыбаков. Так, с последней декады апреля операция «Путина-2018» входит в самую ответственную фазу. Задача контролирующих структур на это время — обеспечить беспрепятственную миграцию ценных видов рыб и защиту нерестилищ.
«Сделайте внушение своим инспекторам — не допускать оскорбление рыбаков как профессионалов. В каждом регионе есть свои традиции. Особенно недопустимо, когда их нарушают выходцы из астраханского края, надевшие погоны», — сказал Жилкин.
У Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства сейчас есть договоренность с региональным агентством по делам молодежи. К пропаганде охраны рыбы будут привлекать волонтеров.
Еще одна задача, которую поставил губернатор Александр Жилкин — установить тотальный контроль за местами нереста. Предварительно, площадь нерестилищ при полном залитии составит в этом годувесной 525 тыс. га. При этом, к рыбоохране в этом году подключат Росгвардию.
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