Незаконная реализация более 4,6 тыс. SIM-карт пресечена Роскомнадзором в марте

В марте пресечена незаконная реализация более 4,6 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Уточняется, что при этом нарушения, как правило, касаются заключения договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. Другие нарушения связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность. Также по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в марте выявлено 117 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

В целях сокращения объемов незаконной реализации SIM-карт с 1 июня 2018 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон «О связи». Так, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. В настоящее время с целью реализации новых норм закона проводится работа по внесению соответствующих изменений в Правила оказания услуг телефонной связи.