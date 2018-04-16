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Незаконная реализация более 4,6 тыс. SIM-карт пресечена Роскомнадзором в марте
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Незаконная реализация более 4,6 тыс. SIM-карт пресечена Роскомнадзором в марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
В марте пресечена незаконная реализация более 4,6 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Роскомнадзор совместно с представителями МВД России продолжает работу по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Только в марте проведено более 150 подобных мероприятий, большая часть из которых проведена в Приволжском (54) и Центральном (20) федеральных округах. По результатам проведенных мероприятий изъято 4 тыс. 615 незаконно распространяемых sim-карт. Из них 3 тыс. 305 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 372 — ПАО «МегаФон», 634 — ПАО «МТС», 177 — ООО «Т2 Мобайл» и 127 — другим операторам связи. По итогам в отношении нарушителей составлено 96 протоколов об административных нарушениях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом нарушения, как правило, касаются заключения договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. Другие нарушения связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность. Также по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в марте выявлено 117 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.
В целях сокращения объемов незаконной реализации SIM-карт с 1 июня 2018 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон «О связи». Так, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. В настоящее время с целью реализации новых норм закона проводится работа по внесению соответствующих изменений в Правила оказания услуг телефонной связи.
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