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В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки
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В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки 

Газета.Ru 47 минут назад
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ может пойти как вверх, так и вниз. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз", — сказал Дмитриев.
Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода.
Как стало известно, Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.
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