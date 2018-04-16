Семь типов инвесторов: как стартаперам с ними работать

Чтобы выделить из толпы самых полезных людей, заручиться их поддержкой и совместно вкладывать в бизнес, нужно быть немного психологом и понимать, к какому типажу инвесторов относится твой компаньон.

1. «Любознательный вкладчик»

Всем увлекается, во всем сомневается. Сегодня хочет создать студию детского творчества, завтра — сеть барбершопов. При этом деньгами рисковать боится. Юность большинства «любознательных вкладчиков» пришлась на «лихие 90-е», поэтому о бизнесе такой инвестор знает все. Он и сам в студенчестве подрабатывал коммерсантом — торговал всем, чем только можно: от матрешек до мороженого. Но в собственное дело это так и не вылилось.

При этом увлечь «любознательного» идеей инвестировать в «компанию, которая изменит мир», вряд ли удастся. Главное для него — гарантированно получить свой доход на коротком промежутке времени. Вот почему он скорее «вкладчик», чем инвестор.

«Любознательных вкладчиков» на рынке, на мой взгляд, около 40%. На краудинвестинговые площадки они приходят сами, сами же регистрируются и проводят первые инвестиции, перед этим тщательно изучив бэкграунд основателя и не обращаясь к консультантам.

Я много раз интересовался у «любознательных»: не страшно ли полагаться только на себя? И обычно получал ответ: «Собственная интуиция важнее. Консультант может порекомендовать вложиться в какой-то быстрорастущий рынок, но многие проекты „выстреливают“ из отраслей, на которые не делал ставки вообще никто». Инвестор этого типа готов двигаться в любом направлении, не важно — IT это или медицина. Ведь он — «любознательный».

Как с ним работать

У таких инвесторов есть потенциал. Но особенной пользы от них вам, скорее всего, не будет, специально высматривать их в толпе не стоит. Поинтересуйтесь, нет ли среди его знакомых профессиональных инвесторов и предпринимателей — по этой части «любознательный вкладчик» может вас удивить.

2. «Рантье»

Ему 40-45 лет, он очень прагматичен. К инвестированию подходит основательно и считает, что если нет специальных знаний, то лучше не рисковать. Поэтому вопросам инвестирования посвящает много личного времени и мечтает основать свой венчурный фонд.

Вкладывается в бизнес исключительно по договору займа, инвестирование в капитал компании не рассматривает из-за большой суммы входа. По максимуму диверсифицирует портфель. При выборе проекта обращает внимание не только на команду, но и на динамику развития бизнеса.

На встрече с основателями «рантье» задают вопросы, которые часто ставят в тупик. Так, они могут попросить предпринимателей назвать конкурентов и представить подробные финансовые показатели.

У нас такие инвесторы держат 10% свободных активов, еще треть — в ПИФах и гособлигациях, а оставшаяся часть их денег приходится на фондовой рынок.

Как с ним работать

«Рантье» немного — около 10%, на мой взгляд. Старайтесь использовать их опыт, чтобы создать инвестиционный портфель и проверить расчеты — это их конек.

3. «Пионер»

Он из поколения Y, 1981 года рождения и младше. Окончил школу с золотой медалью, а вуз — с красным дипломом. Лауреат всевозможных стипендий, активный защитник природы, причем не только на словах, но и на деле. За что бы ни взялся, все делает на «отлично».

В бизнес инвестирует 40% свободного капитала, остальные деньги держит в ПИФе и на индивидуальном инвестиционном счете. В отличие от «рантье» не инвестирует в большое количество компаний — согласен на две-три, главное, чтобы у них был надежный бизнес.

Он не ленится в свободное от работы время изучать управленческую отчетность проектов, в которые вложил деньги. Даже перед сном читает не сказки детям, а деловую литературу. Иметь собственный бизнес хочет, но это не самоцель. Считает, что начинать свое дело стоит лишь для того, чтобы передать его наследникам. Нужно не извлекать из проекта сиюминутную прибыль, а строить мини-империю, убежден «пионер».

Как с ним работать

Используйте его энергию и свежий взгляд «пионера», чтобы проверить бизнес-модели и рынки, которые вы в силу возраста или консервативности не понимаете. При этом помните, что любой «пионер» сам больше предприниматель, чем инвестор.

Он либо уже делает бизнес, либо скоро начнет его делать. Типичный «пионер» — это Илон Маск , который создал и продал PayPal , стал заниматься инвестициями, но потом снова вернулся к бизнесу, чтобы запускать людей на Марс. Конечно «пионеров» немного — около 5%, и их нужно искать.

4. «Новатор»

Этого «человека-зажигалку» вы узнаете на любой встрече по горящим глазам и быстрой речи. Он первым подойдет познакомиться и обязательно расскажет что-нибудь о себе. Этот тип инвестора сочетает в себе черты «любознательного вкладчика» и «пионера». Он неусидчив и постоянно пробует что-то новое. Такие люди умеют прислушаться к внутреннему голосу, знают, как получить выгоду, не боятся ошибиться, с легкостью создают бизнес.

Он знает, в какой час продать накопленную крипту или когда переключиться на внутренних поставщиков, чтобы избежать неприятных последствий от обвала рубля. Среди инвесторов StartTrack таких людей довольно много. Помню одного — владельца небольшого мебельного производства. Незадолго до кризиса 2014 года он нашел альтернативы иностранным поставкам сырья и комплектующих, а весной 2010-го, когда у него еще не было собственной компании, завез в Россию партию ароматизированного баночного кислорода. И уже через несколько месяцев столицу накрыла аномальная жара…

«Новатору» важнее не доход как таковой, а новизна. Он бывает поверхностным, может бросить что-то на полпути, но всегда будет оставаться в тренде и даже опережать его. Он сторонник культуры совместного потребления: пользуется услугами каршеринга и Airbnb.

К чужому бизнесу подходит с таких же позиций. Ему интересна возможность инвестировать в проект «с изюминкой», большими амбициями и харизматичным основателем, который произведет на него впечатление. Идеальный вариант для «новатора» — технологичный или социальный бизнес.

Как с ним работать

«Новатор» — ваш проводник в новые сферы бизнеса. Он незаменим, если вы инвестируете в стартапы ранних стадий и хотите вложиться в идею, которая сейчас кажется невероятной, а через 3 года превратится в новый Facebook. Новаторов на рынке много — около 15%, и их легко узнать. Но с ними всегда нужно быть критичным, потому что знания «новаторов» могут оказаться поверхностными, а идеи — пустыми.

5. «Хранитель традиций»

Этому типу инвесторов, как правило, 40+, но по манере общения, стилю в одежде ему можно дать и больше. Он бывший чиновник или топ-менеджер, носит галстуки и костюмы, у него на рабочем столе стоит огромная визитница с контактами коллег. «Хранитель традиций» испытывает ностальгию по 90-м и ранним 2000-м, хотя вполне соответствует образу современного делового человека: имеет дипломы престижных вузов и степень МВА, говорит как минимум на двух иностранных языках.

Убежден, что часть накопленного капитала нужно держать в рублях и вкладывать в инструменты с годовой доходностью не менее 25-30%. Производит впечатление крайне консервативного человека. В соцсетях неактивен, все новые формы подачи информации проходят мимо него, тот же YouTube смотрит только, если покажут дети.

Несмотря на высокий уровень интеллекта, эрудицию, богатый жизненный опыт, напоминает человека в футляре: у него все заранее просчитано, распланировано и идет по проложенным рельсам. Так же, как и «рантье», инвестирует только в займы, много времени уделяет диверсификации портфеля.

«Хранителя традиций» трудно убедить войти в капитал компании — даже не старайтесь. По его мнению, инвестиции в долю требуют многолетнего опыта ведения собственного бизнеса, а если отрасль не знакома, лучше и вовсе не рисковать. На нашей площадке такие инвесторы держат примерно десятую часть своих денег, а остальное инвестируют в евробонды, акции и недвижимость.

Как с ним работать

«Хранитель традиций» — ваш ключ от любых дверей. У него огромное количество знакомых в крупных частных и государственных организациях, хотя распространяться об этом он не любит. Чтобы войти в доверие «хранителя традиций», его нужно чем-то очень сильно заинтересовать.

6. «Авторитет»

Как и «любознательный вкладчик», в 90-е хватался за любую возможность заработать: занимался поставками косметики, экспортом/импортом продуктов питания, ездил в Турцию челноком. Благодаря такой активности карьера «авторитета» развивалась стремительно: опыт и связи помогали ему занимать высокие позиции в компаниях — от начальника отдела до гендиректора. Сейчас «авторитет» часто не имеет работы, причем, сознательно: живет на доходы от инвестиций. Но иногда его приглашают в компании как кризис-менеджера.

Финансировать в бизнес через профессиональные площадки начал не так давно, до этого давал в долг деньги под проценты друзьям-предпринимателям.

Компании отбирает интуитивно, с фаундерами и основными участниками проекта предпочитает встречаться лично: бэкграунд в интернете для него ничего не значит. «Авторитет» — весьма распространенный тип. Краудинвестинг для него — первый инструмент, сопряженный с рисками. Большую часть денег «авторитет» предпочитает держать на банковских депозитах.

Это очень осторожный тип, зато честный и правильный. Живет «по понятиям», людей оценивает моментально, упасть в его глазах крайне просто. Не любит тех, кто не держит слово, при этом болезненно самолюбив.

Как с ним работать

«Авторитет» окажет вам незаменимую помощь во время переговоров с фаундерами — не постесняется задать каверзный вопрос, быстро оценит человека и не сдаст позиции в критический момент. Если вы поймете его характер и не будете подводить, то обретете ценного союзника.

7. «Профессионал»

Или синдикатор. Входить с ним в сделку безопаснее всего. Он работал в фондах, проводил сделки M&A и анализировал международные проекты такого уровня, что экономика стартапа для него просто игра. На его счету более 10 крупных сделок, он разбирается в разных бизнесах и, поскольку инвестирует значительные суммы, может участвовать в управлении компанией и следить за динамикой ее финансовых показателей.

Это не просто инвестор, он одновременно следователь, аудитор и шпион, который спокойно и въедливо проверяет каждую мелочь и считает все знаки после запятой. Он может выглядеть добродушным и даже шутить, но при этом ни на минуту не остановит расчетов.

Как с ним работать

«Профессионал» полезен в дружбе, но эта дружба должна быть четко прописана в договоре совместной сделки. Если вы соблюдете эту формальность, он будет обязан с той или иной периодичностью сообщать вам о состоянии бизнеса, а также представлять ваши интересы в совете директоров. Если же он этого делать не будет, его можно переизбрать — например, для этого может понадобится 70% голосов от инвесторов конкретного раунда.

На российском рынке профессиональных инвесторов очень мало — около 1,5%. Так, среди 3800 инвесторов StartTrack таких — около 50. Тем не менее мы активно привлекаем их на площадку, потому что, поверив в бизнес, они помогают другим инвесторам.

На опыте Европы и США мы видим, как такого рода сделки объединяют сообщество, более 50% сделок частных инвесторов там синдицированные.

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