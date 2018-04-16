Ещё
«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.
Александр Абрамков, вице-президент — директорМРФ «Центр»ПАО «Ростелеком»: «Основную долю услуг наша компания оказывает конечным потребителям. Мы находимся с ними в постоянном общении, и уровень взаимопонимания напрямую зависит от точности, ёмкости и простоты речи. Поэтому мы с удовольствием поддержали конкурс, который ставит целью поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам и блогерам, что „Ростелеком“ всегда готов к сотрудничеству. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать такую нужную сейчас Премию».
Михаил Шор, организатор Премии «Блогер Года. Центр России»: «В 2018 году „Блогер Года“ шагнул за привычные границы. Конкурс набрал такую популярность, что мыприняли решение пригласить к участию не только блогеров, но и журналистов со всего Центрального федерального округа. Таким образом Премия охватила все возможные источники информации — от микро— и видеоблогов до профессиональных статей и телепрограмм».
Беспроводной доступ в интернет в общественных местах давно стал необходимой нормой. Пакет услуг «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» ориентирован на бизнес, связанный с большим наплывом клиентов, например, заведения общепита, отели или торговые центры. Он позволяет обратиться к посетителю через стартовую страницу доступа, информируя о спецпредложениях, акциях или меню. Эта же площадка может быть передана под рекламу сторонним компаниям. Обязательная регистрация пользователей позволяет провести анализ аудитории чтобы, к примеру, скорректировать политику продаж.
Оставить заявку на подключение услуги можно любым удобным способом: на сайте «Ростелекома», в ближайшем Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.
АиФ Владимир: последние новости
В Вязниковском районе развели мост через Клязьму В Суздале прокуратура нашла на счетах психбольницы деньги умерших пациентов ВТБ Пенсионный фонд: мужчины больше склонны самостоятельно копить на пенсию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии335
Федеральный канал опозорился с Сирией93
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз111
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда157
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение