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Обзор судебной практики ВС РФ — не основание для пересмотра дел
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Обзор судебной практики ВС РФ — не основание для пересмотра дел 

Время бухгалтера 1 час назад
Ответчик, проигравший процесс, подал жалобу на пересмотр дела по новым обстоятельствам.
В качестве таковых он посчитал два новых Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 20.12.2016 и от 12.07.2017.
Судьи отклонили этот довод, объяснив, почему такие обзоры не служат поводом для пересмотра дела.
Во-первых, в ч. 2 и 3 ст. 311 АПК РФ перечислены вновь открывшиеся и новые обстоятельства и указанные обзоры здесь напрямую е упоминаются.
Во-вторых, из разъяснений, ВАС РФ в п. 11 Постановления Пленума № 52 от 30.06.2011 вытекает, что определение либо изменение ВАС РФ (теперь ВС РФ) практики применения правовой нормы может служить основанием для пересмотра вступившего в силу решения при условии, если в акте ВАС РФ есть указание на возможность такого пересмотра.
Таким образом, для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам одновременно должны присутствовать следующие условия: — определение либо изменение) практики применения правовой нормы; — схожесть дела по фактическим обстоятельствам; — указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
В Обзорах, на которые ссылается заявитель, отсутствует указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по делам со схожими фактическими обстоятельствами на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2018 № Ф09-169/18  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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