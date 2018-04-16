Обзор судебной практики ВС РФ — не основание для пересмотра дел

Ответчик, проигравший процесс, подал жалобу на пересмотр дела по новым обстоятельствам.

В качестве таковых он посчитал два новых Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 20.12.2016 и от 12.07.2017.

Судьи отклонили этот довод, объяснив, почему такие обзоры не служат поводом для пересмотра дела.

Во-первых, в ч. 2 и 3 ст. 311 АПК РФ перечислены вновь открывшиеся и новые обстоятельства и указанные обзоры здесь напрямую е упоминаются.

Во-вторых, из разъяснений, ВАС РФ в п. 11 Постановления Пленума № 52 от 30.06.2011 вытекает, что определение либо изменение ВАС РФ (теперь ВС РФ) практики применения правовой нормы может служить основанием для пересмотра вступившего в силу решения при условии, если в акте ВАС РФ есть указание на возможность такого пересмотра.

Таким образом, для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам одновременно должны присутствовать следующие условия: — определение либо изменение) практики применения правовой нормы; — схожесть дела по фактическим обстоятельствам; — указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.

В Обзорах, на которые ссылается заявитель, отсутствует указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по делам со схожими фактическими обстоятельствами на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2018 № Ф09-169/18 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»