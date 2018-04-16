Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России 

РИМ, 16 апр — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с ЕС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в туринской газете La Stampa.
"Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий", — заявил Волкер, напомнив, что антироссийские санкции являются «не итальянскими, а европейскими мерами».
Поэтому одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, добавил спецпредставитель США.
Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Салвини, который по итогам мартовских парламентских выборов стал кандидатом правоцентристских сил на пост главы будущего правительства Италии, известен своей жесткой критикой в отношении антироссийских санкций. В последнее время он не раз заявлял, что в случае, если займет пост премьер-министра Италии, потребует снятия санкций с РФ.