Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России

"Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий", — заявил Волкер, напомнив, что антироссийские санкции являются «не итальянскими, а европейскими мерами».

Поэтому одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, добавил спецпредставитель США.

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Салвини, который по итогам мартовских парламентских выборов стал кандидатом правоцентристских сил на пост главы будущего правительства Италии, известен своей жесткой критикой в отношении антироссийских санкций. В последнее время он не раз заявлял, что в случае, если займет пост премьер-министра Италии, потребует снятия санкций с РФ.