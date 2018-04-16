Сомы: почему их называют аллигаторами российских рек

реках России в отличие от экзотических стран не водятся гигантские змеи или зубастые аллигаторы. Казалось бы воды российских водоемов абсолютно безопасны для купающихся. Увы, это не так. Речной сом, обитающий практически во всех крупных реках центральной части страны, представляет для людей не меньшую опасность, чем водяные монстры Африки или Южной Америки.

Страшная рыбина

В понимании жителя современного мегаполиса сом — это небольшая пятнистая рыбка, питающаяся грязью, налипшей на стенки аквариума. В то же время жители сел, расположенных на берегу больших рек, при упоминании об этой рыбе поеживаются. Их можно понять. Дело в том, что сом является самой большой рыбой центральной части России и к тому же рыбой хищной, питающейся не только мелкими рыбешками, но и домашней птицей, небольшими животными и даже людьми. При этом сомы — это также санитары рек, подъедающие всю падаль, включая тела мертвых животных. [С-BLOCK]

Более всего впечатляют размеры этих пресноводных хищников. В нашей стране сом может достигать 300 кг при длине тела в 5 метров. Подобный монстр действительно способен без труда утащить под воду зазевавшегося рыбака или женщину, полощущую белье.

Дэвид Виллер в своей книге «Рыбы-убийцы» описывает сома весом в 500 кг с длинной туловища 6,3 метра. При этом официально самый большой сом, выловленный в реках Европы, был пойман в Италии в 2011 году. Рыба весила 114 кг и имела длину 2,5 метра. За два года до этого 1 мая 2009 года в Таиланде в сети попался трехметровый сом весом 293 кг.

В России нет статистики размеров и веса пойманных сомов. Тем не менее жители побережья крупных рек утверждают, что сомы размером с взрослого человека и весящие как теленок не являются редкостью и очень опасны.

Охота на рыбака

Чаще всего сомов российских рек сравнивают с крокодилами Африки. Они так же, как и аллигаторы, маскируются и сливаются с окружающим пейзажем, незаметно подплывают к жертве и нападают на нее. Обитают сомы обычно на илистом дне, где заметить их практически невозможно. Чаще всего жертвы принимают сома за полусгнившее бревно, за что бывают тут же жестоко наказаны. Страшно себе представить, но пасть у рядового трехметрового сома открывается на полтора метра. Не удивительно, что эти страшные рыбины воруют у крестьян уток, гусей и даже собак. Известен случай, когда в Запорожье на затонувшем в Днепре пароходе аквалангисты обнаружили застрявшего в пробоине пятиметрового сома. В его желудке потом нашли останки трех человек. Говорят в этих местах нападение сомов на людей не редкость. Особенно опасна встреча с голодным речным хищником. Такие рыбины, случалось, переворачивали лодки рыбаков, нападая на них уже в воде. Сомы также любят полакомиться мертвечиной, когда по весне вода подтапливает прибрежные кладбища.

Убить монстра

Некоторое время назад автору этого материала довелось пообщаться со своим товарищем по имени Александр, много лет прослужившим в спецназе внутренних войск. В ходе беседы вышли на тему сомов-людоедов и полковник поделился историей, свидетелем которой он был лично. Однажды служба забросила его в военную часть около станицы Курская, неподалеку от которой находилось достаточно большое озеро. Незадолго до приезда Александра в части произошел несчастный случай — утонул старший сержант. Когда в поисках тела несчастного на дно опустились водолазы, то обнаружили там около десятка сомов до 5 метров длиной, лежащих возле трупа сержанта. Приближаться к ним водолазы наотрез отказались.

А местные жители рассказывали, как однажды на рассвете сом утащил под воду молодого мужчину и они несколько ночей подряд караулили рыбу, чтобы расправиться с ней. Убить монстра удалось лишь спустя более двух недель охоты на него.